Das Wetter: In der Nacht teils wolkig, teils klar

Das Wetter in Bayern: An den Alpen noch vereinzelt Regen, sonst meist trocken und Tiefstwerte zwischen 14 und 9 Grad. Von morgen bis zum Mittwoch freundlicher, besonders viel Sonne am Dienstag. Ab Mittwochnachmittag örtlich Schauer und Gewitter. Höchstwerte morgen 23 bis 26, in den folgenden Tagen 25 bis 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2024 20:00 Uhr