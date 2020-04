Nachrichtenarchiv - 29.04.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend noch vereinzelte Schauer, die Nacht wird klar oder leicht bewölkt, zum Morgen hin in Unterfranken einzelne Schauer. Tiefstwerte 11 bis 2 Grad. Morgen im Südosten Sonne und Wolken, sonst wechselnd bewölkt und gebietsweise Regen bei 13 bis 21 Grad. Am Feiertag und Samstag windig und unbeständig bei 11 bis 17 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2020 18:00 Uhr