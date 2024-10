Das Wetter: In der Nacht teils neblig; Abkühlung auf 12 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in einigen Niederungen neblig und Tiefstwerte zwischen 12 und 7 Grad. Morgen überwiegend sonnig, besonders in den höheren Lagen im Süden. Am Dienstag und Mittwoch teils sonnig, teils bewölkt und zeitweise Regen. Höchstwerte morgen 15 bis 21, in den folgenden Tagen 12 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2024 23:00 Uhr