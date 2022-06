Das Wetter: In der Nacht teils länger klar, Tiefstwerte 16 bis 11 Grad

Nachrichtenarchiv - 04.06.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend von Oberfranken bis ins nördliche Niederbayern anfangs einzelne Schauer und Gewitter. Sonst meist trocken und südlich der Donau sonnig, auch im westlichen Franken langsam freundlicher. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern örtlich in der südlichen Oberpfalz, in Teilen Niederbayerns und des Bayerischer Waldes. In der Nacht Tiefstwerte 16 bis 11 Grad. Morgen erst freundlich, von Westen her vereinzelt gewittrige Schauer, später teils kräftige Gewitter, bis 29 Grad. Am Pfingstmontag Sonne und Wolken, vereinzelt Schauer, bis 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2022 18:00 Uhr