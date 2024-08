Das Wetter: In der Nacht teils länger klar, teils gewittrig

Das Wetter in Bayern: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern im Südwesten des Freistaats. In der Nacht in Nordbayern aufklarend. Tiefsttemperaturen 18 bis 15 Grad. Die nächsten Tage meist mehr Sonne als Wolken, mit örtlichen Schauern und Gewittern am ehesten im Süden. Am Samstag vielerorts bewölkt mit teils gewittrigen Regenfällen. Höchstwerte zunächst 26 bis 32 Grad, am Samstag kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2024 20:00 Uhr