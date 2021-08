Das Wetter: In der Nacht teils länger klar, 12 bis 6 Grad

Rotter-Focken und Krajewski sorgen für doppelte Gold-Premiere

Tokio: Bei den Olympischen Sommerspielen in Japan hat es für Deutschland mehrere Medaillen gegeben. Julia Krajewski blieb im Vielseitigkeitsreiten beim letzten Springen ohne Abwurf und gewann so als erste Frau aus Deutschland Einzel-Gold. Für eine Gold-Premiere sorgte auch die Ringerin Aline Rotter-Focken, die im Ringen in der Gewichtsklasse bis 76 Kilogramm das Finale gegen die US-Amerikanerin Adeline Gray gewann. Auch die deutschen Leichtathleten können sich über ihre erste Medaille in Tokio freuen. Diskuswerferin Kristin Prudenz gewann Silber. Ebenfalls Silber ging an die beiden deutschen Bahnradfahrerinnen Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze. Sie mussten sich im Team-Sprint nur den Chinesinnen geschlagen geben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2021 16:00 Uhr