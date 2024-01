Das Wetter: In der Nacht teils klar, teils wolkig, bis minus 12 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht oft klar, im Süden und später auch im westlichen Franken immer mehr Wolken, am Bodensee auch Schneefall. Abkühlung auf Werte zwischen minus 5 und minus 12 Grad. Morgen und am Donnerstag meist sonnig, im Süden örtlich auch wolkig, Höchstwerte zwischen minus 3 und plus 2 Grad, Tiefstwerte in den Nächten bis minus 12 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Freitag teils sonnig, teils wolkig und meist trocken - bei ähnlichen Temperaturen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.01.2024 19:45 Uhr