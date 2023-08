Das Wetter: In der Nacht teils klar, teils wolkig

Das Wetter in Bayern: Am Abend meist sonnig, im Westen vereinzelt Gewitter möglich. In der Nacht meist klar bei Tiefstwerten zwischen 20 und 16 Grad. Auch morgen recht freundlich, später örtliche Gewitter bei 27 bis 32 Grad. Am Wochenende oft bewölkt mit teils gewittrigen, im Süden mitunter länger anhaltenden Regenfällen und deutlich kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2023 17:00 Uhr