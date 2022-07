Das Wetter: In der Nacht teils klar, teils wolkig

Regen bringt keine Entspannung bei Waldbränden

Bad Schandau: In den Waldbrandgebieten in der Sächsischen Schweiz hat der Regen keine Entspannung gebracht. Dafür war er nicht ergiebig genug - nach Angaben der Behörden ist nur Rauch aus den Glutnestern aufgestiegen, so dass diese sichtbar wurden. Morgen wird Verteidigungsministerin Lambrecht im Brandgebiet erwartet. Die SPD-Politikerin will sich gemeinsam mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer ein Bild von der Lage machen. Das Feuer war am vergangenen Wochenende im Nationalpark Böhmische Schweiz in Tschechien ausgebrochen. Am Montag griff es auf den Nationalpark Sächsische Schweiz über. Inzwischen ist hier eine Fläche von etwa 150 Hektar betroffen - ein Gebiet so groß wie die Insel Helgoland

