Das Wetter: In der Nacht teils klar, teils wolkig

Nachrichtenarchiv - 02.06.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend in Alpennähe teils bewölkt mit einzelnen Schauern oder Gewittern. Sonst meist freundlich. In der Nacht letzte Schauer an den Alpen und dann teils klar, teils wolkig; in der Früh südlich der Donau vereinzelt regnen. Tiefstwerte 14 bis 7 Grad. Die Aussichten für das Wochenende: Wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Besonders jeweils nachmittags und abends Schauer und örtlich kräftige Gewitter. Höchstwerte 22 bis 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2022 17:00 Uhr