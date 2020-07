Nachrichtenarchiv - 24.07.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils bewölkt. An den Alpen vereinzelt Schauer oder Gewitter. Tiefstwerte um 13 Grad. Die nächsten Tage meist freundlich mit einigen lockeren Wolkenfeldern; Vor allem im Süden einzelne Schauer und Gewitter. Höchstwerte 20 bis 28 Grad. Am Sonntag unbeständig aber weiterhin recht warm.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.07.2020 04:00 Uhr