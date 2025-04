Das Wetter: In der Nacht teils klar, teils Wolken

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils Wolken. Tiefstwerte plus 5 bis minus 1 Grad. Morgen meist trocken mit Sonne und Wolken. Auch am Freitag und Samstag bleibt es so, vorübergehend windiger. Morgen 11 bis 17 Grad, zum Wochenende hin wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2025 20:00 Uhr