Das Wetter: In der Nacht teils klar, teils trüb; Tiefstwerte -4 bis -9 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend ist es in manchen Niederungen Südbayerns trüb durch Nebel oder Hochnebel. In der Nacht auch teils neblig-trüb. Tiefstwerte -4 bis -9 Grad. Am Wochenende kommt noch etwas Sonne dazu. Der Montag wird trocken mit sonnigen Abschnitten vor allem im Süden Bayerns. Höchstwerte -1 bis +7, in den Nächten Tiefstwerte -1 bis -9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2024 19:00 Uhr