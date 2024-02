Das Wetter: In der Nacht teils klar, teils trüb oder bewölkt

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zunehmend bewölkt, in Schwaben vereinzelt Regen. Tiefstwerte 5 bis 0 Grad. - Morgen vielerorts bewölkt oder trüb und gebietsweise Regen. Am Samstag im Osten bewölkt, im Westen Sonne und Wolken, an den Bergen auch einzelne Schauer. Am Sonntag nach Frühnebel oft sonnig. Morgen 7 bis 12 Grad, dann 10 bis 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.02.2024 20:00 Uhr