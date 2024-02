Das Wetter: In der Nacht teils klar, teils trüb oder bewölkt

Das Wetter in Bayern: Am Abend teils klar, teils trüb durch Hochnebel. In der Nacht zunehmend bewölkt, in Schwaben vereinzelt Regen. Tiefstwerte 5 bis 0 Grad. - Morgen vielerorts bewölkt oder trüb und gebietsweise Regen. Am Samstag im Osten bewölkt, im Westen Sonne und Wolken, an den Bergen auch einzelne Schauer. Am Sonntag oft sonnig. Morgen 7 bis 12 Grad, dann 10 bis 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.02.2024 17:00 Uhr