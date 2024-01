Das Wetter: In der Nacht teils klar, teils trüb

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in Nordbayern Hochnebel, im Süden meist klar. Tiefstwerte minus vier bis minus zehn Grad. Morgen und am Wochenende südlich der Donau von örtlich zähem Nebel abgesehen oft sonnig. Sonst teils bewölkt oder trüb, teils freundlich; am Sonntag im Mittelgebirgsraum etwas Schnee möglich. Höchstwerte minus zwei bis plus vier Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2024 20:00 Uhr