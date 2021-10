Das Wetter: In der Nacht teils klar, teils trüb

Söder plädiert für Maskenpflicht im Unterricht

München: Ministerpräsident Söder erwägt, die Maskenpflicht im Unterricht an Bayerns Schulen wieder einzuführen. Angesichts steigender Infektionszahlen kündigte er heute an, er wolle die Corona-Maßnahmen im Freistaat erneut verschärfen. Neben der Maskenpflicht soll in seinen Augen in regionalen Hotspots auch der Zugang zu bestimmten Bereichen von 3G auf 3G Plus verschärft werden. Ungeimpfte müssen dann einen negativen PCR-Test vorlegen. Details soll das Kabinett in der kommenden Woche beschließen. Söder erklärte, Priorität habe die Aufrechterhaltung des Schulbetriebs und die Funktionsfähigkeit der Krankenhäuser. Sorge bereiteten ihm die steigende Zahl an Impfdurchbrüchen, auch wenn diese meist mit leichten Krankheitsverläufen einhergingen, sowie sich immer mehr füllende Kliniken. Laut Robert-Koch-Institut liegt die Sieben-Tage-Inzidenz für Bayern nun bei 209 und damit erstmals seit Dezember vergangenen Jahres wieder über 200.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2021 18:00 Uhr