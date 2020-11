Das Wetter: In der Nacht teils klar, teils trüb

Das Wetter in Bayern: Am Abend in unmittelbarer Alpennähe, im höheren Bayerischen Wald und vereinzelt in Ostbayern klar, sonst trüb. In der Nacht wenig Änderung, vor allem in den Niederungen wieder zunehmend neblig; Tiefstwerte plus ein bis minus sechs Grad. Die Aussichten bis Freitag: Weiterhin teils neblig-trüb, teils sonnig. Höchstwerte 0 bis 12 Grad

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2020 19:00 Uhr