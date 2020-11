Das Wetter: In der Nacht teils klar, teils neblig-trüb

Das Wetter in Bayern: In der Nacht an den Alpen und in höheren Lagen länger klar, in den Niederungen dagegen vielerorts zunehmend neblig. Tiefstwerte plus drei bis minus fünf Grad. Tagsüber teils länger trüb, teils freundlich; viel Sonne an den Alpen und im höheren Bayerischen Wald. 0 bis 12 Grad. Mittwoch und Donnerstag wenig Änderung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2020 00:00 Uhr