Das Wetter: In der Nacht teils klar teils Nebel und kalt

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht meist klar, örtlich Nebel und sehr kalt. Tiefstwerte zwischen -5 und -16 Grad. Zu Beginn der Woche oft bewölkt, ab und zu Schnee oder gefrierender Regen. Höchstwerte zwischen - 5 und + 5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2023 17:00 Uhr