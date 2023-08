Das Wetter: In der Nacht teils klar, teils gewittrig

Das Wetter in Bayern: Für den Süden des Freistaats gibt es eine amtliche Unwetterwarnung vor schweren Gewittern. In der Nacht teils klar, teils wolkig, gebietsweise gewittrig bei 20 bis 16 Grad. Am Tag zunächst meist freundlich bei 27 bis 32 Grad, später örtlich Gewitter. Am Wochenende oft bewölkt mit teils gewittrigen, im Süden mitunter länger anhaltende Regenfälle. Maximal 26 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2023 23:00 Uhr