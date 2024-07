Das Wetter: In der Nacht teils klar, teils gewittrig

Das Wetter in Bayern: In der Nacht klar oder nur locker bewölkt. Nur vom oberbayerischen Alpenrand bis nach Ostbayern gebietsweise Regen, anfangs mit Gewittern. Tiefstwerte 18 bis 15 Grad. Am Wochenende teils länger sonnig, teils bewölkt; gebietsweise Gewitter. Höchstwerte 25 bis 32 Grad. Am Montag überwiegend bewölkt mit Schauern und Gewittern bei höchstens 20 bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.07.2024 23:00 Uhr