Das Wetter: in der Nacht teils klar, teils bewölkt und frostfrei

Das Wetter in Bayern: Am Abend nur locker bewölkt. In der Nacht meist klar, örtlich Nebel. Tiefstwerte zwischen 7 und 2 Grad. Morgen wird es meist freundlich. Am Samstag bewölkt, vereinzelt regnet es. Am Sonntag bewölkt, aber meist trocken. Südlich der Donau wird es freundlicher. Es bleibt mild bei maximal 7 bis 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2024 17:00 Uhr