Das Wetter: In der Nacht teils klar, teils bewölkt oder trüb, Tiefstwerte bis 0 Grad

Mindestens 19 Todesopfer nach Erdbeben in der Ägäis

Izmir: Nach dem Erdbeben in der Ägäis mit mindestens 19 Toten und über 700 Verletzten warnen Fachleute vor Nachbeben. Einige seien bereits registriert worden, teils stärker als Stufe vier, so die Experten. Das Hauptbeben am frühen Nachmittag hatte eine Stärke von 6,9 und erschütterte den Westen der Türkei und die griechische Insel Samos. In der Provinz Izmir sind zahlreiche Gebäude eingestürzt. Insgesamt konnten bisher 70 verschüttete Menschen gerettet werden. Auf Samos und an der türkischen Westküste trat das Meer über die Ufer und überflutete mehrere Straßen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bekundete via Twitter ihre Anteilnahme. Man stehe bereit, um in jeder denkbaren Weise zu helfen, erklärte sie.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.10.2020 22:15 Uhr