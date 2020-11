Nachrichtenarchiv - 28.11.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils bewölkt - in den Niederungen zunehmend neblig; Tiefstwerte 0 bis -5 Grad. Heute und am Montag weiterhin ruhiges Wetter mit Nebel, Hochnebel und Sonnenschein. Am Dienstag stark bewölkt und zeitweise Schnee und Schneeregen. Tiefstwerte bis -6 Grad, Höchstwerte -1 bis +6 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2020 21:00 Uhr