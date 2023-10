Das Wetter: In der Nacht teils klar, teils bewölkt, morgen oft sonnig.

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht wechselnd bewölkt mit klaren Abschnitten. Tiefstwerte 11 bis 6 Grad. Dabei kaum noch Wind. In der Früh neblig, morgen am Tag oft sonnig bei maximal 14 bis 19 Grad. Die weiteren Aussichten: Ab Dienstag bewölkt und regnerisch, am Mittwoch bei nur noch 11 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2023 17:00 Uhr