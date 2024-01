Das Wetter: In der Nacht teils klar, teils bewölkt mit Regen

Das Wetter in Bayern: Die Nacht wird teils klar, teils bewölkt und vor allem in Nordbayern regnerisch. Für Rhön, Frankenwald, Fichtelgebirge und Bayerischen Wald warnt der Deutsche Wetterdienst vor ergiebigem Dauerregen. Temperaturrückgang auf 6 bis minus 5 Grad. Am Tag wird es trüb oder regnerisch. Ab Mittwoch im Süden freundlicher. Der Wind weht stark, in Böen mitunter stürmisch. Tiefstwerte 9 bis 1 Grad, Höchstwerte 5 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2024 23:00 Uhr