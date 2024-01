Das Wetter: In der Nacht teils klar, teils bewölkt mit Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend wechselnd bewölkt, mit klaren Abschnitten vor allem im Süden Bayerns. Vereinzelt Schauer. Der Deutsche Wetterdienst warnt für Rhön, Frankenwald, Fichtelgebirge und Bayerischen Wald vor Starkregen. Lebhafter Wind mit starken Böen. Höchstwerte 4 bis 9 Grad. In der Nacht teils klar, teils bewölkt, später im Norden Regen - bei Tiefstwerten bis minus fünf Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen trüb und vielerorts Regen. Ab Mittwoch im Süden wieder freundlicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2024 18:00 Uhr