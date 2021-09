Das Wetter: In der Nacht teils klar, teils bewölkt, bis 7 Grad

Bahn sieht nur geringe Streikbeteiligung außerhalb des Zugpersonals

Berlin: Am laufenden Bahnstreik haben sich offenbar nur wenige Mitarbeiter außer den Lokführern beteiligt. Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn mitteilte, sind in den Bereichen Netz, Instandhaltung und an den Bahnhöfen keine nennenswerten Arbeitsniederlegungen zu verzeichnen, obwohl die Beschäftigten auch hier zum Streik aufgerufen waren. In den Personenbahnhöfen legten laut Bahn beispielsweise nur 22 von rund 7.200 Mitarbeitenden die Arbeit nieder. Die GDL hatte Beschäftigte in allen Bereichen zum Streik aufgerufen, weil sie hofft, damit ihre Mitgliederzahl vergrößern zu können. Die dritte Streikwelle der GDL endet in der kommenden Nacht um 2 Uhr.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2021 18:00 Uhr