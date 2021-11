Das Wetter: In der Nacht teils klar, teils bewölkt

Ampel-Koalitionäre einigen sich auf Corona-Maßnahmen

Berlin: SPD, Grüne und FDP wollen eine 3G-Pflicht am Arbeitsplatz einführen. Künftig müssen demnach Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind, einen Coronatest vorlegen, bevor sie Büros oder Fabriken betreten. Außerdem vereinbarten die drei Parteien die Wiedereinführung von kostenlosen Coronatests. Schulschließungen und andere Lockdown-Maßnahmen sind nicht vorgesehen. Geplant sind bundesweit einheitliche Schutzmaßnahmen, die ins Infektionsschutzgesetz aufgenommen werden. So soll ein Schutz der Bevölkerung auch nach dem Auslaufen der epidemischen Notlage am 25. November möglich sein. Der Gesetzentwurf soll noch in dieser Woche im Bundestag beraten und in der nächsten Woche verabschiedet werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2021 23:00 Uhr