Das Wetter: In der Nacht teils klar, teils bewölkt

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils bewölkt. Im Westen und an den Alpen örtlich Schauer und Gewitter möglich. Tiefsttemperaturen 18 bis 13 Grad. Morgen Sonne und Wolken. Nur ganz vereinzelt nass. Am Wochenende überwiegend freundlich, Sonntagabend dann von Westen her Gewitter. Nachmittagstemperaturen zwischen 23 und 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2024 20:00 Uhr