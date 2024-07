Das Wetter: In der Nacht teils klar, teils bewölkt

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Norden letzte Schauer, dann teils klar, teil bewölkt; im Süden örtlich Regen. Tiefstwerte 10 bis 15 Grad. Morgen und am Samstag freundlich, ab Samstagnachmittag teils kräftige Schauer und Gewitter. Am Sonntag in Unterfranken sonnige Abschnitte, sonst vielerorts bewölkt und gebietsweise Regen; Höchstwerte 17 bis 25, am Samstag vorübergehend bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.07.2024 20:00 Uhr