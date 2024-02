Das Wetter: In der Nacht teils bewölkt, teils klar

Das Wetter in Bayern: In der Nacht bewölkt, gebietsweise vorübergehend aufklarend; örtlich Nebel. Im Westen Frankens und in Schwaben etwas Regen möglich. Temperaturrückgang auf 5 bis 0 Grad. Morgen und übermorgen meist bewölkt und gelegentlich Regen. Am Donnerstag teils länger bewölkt oder trüb, teils sonnig. Höchstwerte 5 bis 11 Grad, am Donnerstag 10 bis 14 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.02.2024 21:45 Uhr