Das Wetter: in der Nacht teils bewölkt, teils klar

Das Wetter in Bayern: In der Nacht ganz im Norden Frankens vereinzelt Regen, sonst teils klar, teils bewölkt und windig. Tiefstwerte zwischen plus 8 und minus 1 Grad. Tagsüber an den Alpen freundlich, sonst bewölkt und zeitweise regnerisch. Am Donnerstag und Freitag Wolken und Regen, vor allem im Norden. Höchstwerte 6 bis 14 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.02.2024 01:00 Uhr