Nachrichtenarchiv - 19.08.2021 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils bewölkt, teils klar bei Tiefsttemperaturen von 14 bis 11 Grad. Die Aussichten: Morgen und am Samstag meist sonnig. Am Sonntag nur anfangs freundlich, später von Westen her Gewitter. Morgen maximal 25, am Wochenende bis 27 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.08.2021 20:15 Uhr