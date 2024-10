Das Wetter: In der Nacht teils bewölkt, bis 4 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht teils klar, teils bewölkt. In der zweiten Nachthälfte im Westen einzelne Schauer. Abkühlung auf 11 bis 4 Grad. - Bis Mittwoch teils bewölkt, teils länger sonnig und oft trocken. In den Nächten Tiefstwerte zwischen 13 und 7 Grad. Tageshöchsttemperaturen zwischen 15 und 24 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.10.2024 18:30 Uhr