Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht sternenklar, Tiefstwerte19 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: In der meist sternenklaren Nacht Temperaturrückgang auf 19 bis 13 Grad. Am Tag viel Sonnenschein mit Höchstwerten bis 36 Grad. Am Mittwoch etwas milder und unbeständig mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Am Donnerstag im Norden freundlich, in Südbayern weiterhin wechselhaft.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.07.2023 01:00 Uhr