Das Wetter: In der Nacht sternenklar, Tiefstwerte 10 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht sternenklar, zum frühen Morgen hin örtlich Nebel. Tiefstwerte 17 bis 10 Grad. In den kommenden Tagen unter Hochdruckeinfluss oft sonniges Wetter bei Höchstwerten zwischen 27 und 31 Grad. Am Dienstag ganz vereinzelte Wärmegewitter möglich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.09.2023 19:45 Uhr