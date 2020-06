Nachrichtenarchiv - 24.06.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht sternenklar mit Tiefsttemperaturen zwischen 14 und 9 Grad. In den nächsten Tagen weiter freundliches Hochdruckwetters mit nur ganz vereinzelten Gewittern. Tageshöchstwerte 21 bis 28 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.06.2020 00:00 Uhr