Das Wetter: In der Nacht sternenklar, morgen wieder sonnig

Söder verteidigt Touristenstopp für Bewohner der Kreise Gütersloh und Warendorf

München: Ministerpräsident Söder hat die bayerische Tourismusbeschränkung für die Einwohner der nordrhein-westfälischen Kreise Gütersloh und Warendorf verteidigt. In der ARD sagte Söder, es gehe um die Sicherheit der Menschen in Bayern, aber auch um die von Touristen. Wer einen negativen Test vorweise, könne sich beherbergen lassen. Der Corona-Ausbruch beim Fleischunternehmer Tönnies zeige, dass die neue Normalität zerbrechlich sei. In den nächsten sieben Tagen werde sich zeigen, ob die Infektionslage in den Griff zu bekommen ist. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet wisse genau, was zu tun sei. Die bayerische Staatsregierung hatte beschlossen, dass Bürger aus Landkreisen mit vielen Corona-Fällen nicht mehr beherbergt werden dürfen. Maßgeblich ist dabei die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Steigt sie über 50, dürfen Touristen nicht aufgenommen werden. Der Güterloher Landrat hatte das eine stigmatisierende Behandlung genannt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.06.2020 20:45 Uhr