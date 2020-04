Nachrichtenarchiv - 21.04.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend sonnig und in der Nacht sternenklar mit Tiefsttemperaturen zwischen 7 und 2 Grad. Auch in den nächsten Tagen oft sonniges Wetter. Dabei besonders morgen noch sehr windig. In den Nächten Abkühlung auf 8 bis 3 und tagsüber maximal 16 bis 23 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2020 18:00 Uhr