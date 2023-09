Das Wetter: In der Nacht sternenklar

Das Wetter in Bayern: In der Nacht sternenklar bei Tiefstwerten um 9 Grad. Zum Morgen hin lokale Nebelfelder. In den nächsten Tagen unter Hochdruckeinfluss weiterhin durchwegs sonnig bei Höchstwerten von 26 bis 31 Grad. In den Nächten Abkühlung auf 16 bis 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2023 20:00 Uhr