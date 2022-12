Das Wetter: In der Nacht sehr kalt, morgen nur in den Hochlagen sonnig

Kurzmeldung ein/ausklappen Umweltschützer warnen vor Scheitern der Weltnaturkonferenz - Deutschland startet neue Initiative

Montréal: Zwei Tage vor dem geplanten Ende der Weltnaturkonferenz in Kanada warnen Umweltschutzorganisationen vor einem Scheitern. Der Präsident des Naturschutzbunds Deutschland, Krüger, erklärte, die Zeit für ein globales Abkommen, das den Verlust der Arten und Lebensräume aufhalte und umkehre, verrinne immer schneller. Deutschland kündigte heute in Montréal eine neue Initiative an, die die festgefahrenen Gespräche wieder in Gang bringen soll. Entwicklungsstaatssekretär Flasbarth will als Vermittler agieren. Hauptstreitpunkt ist die Frage, was die Industriestaaten an die Entwicklungsländer zahlen müssten, damit sie Maßnahmen zum Artenschutz umsetzen können.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.12.2022 19:45 Uhr