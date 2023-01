Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht Schneefall, Temperaturrückgang auf -1 bis -6 Grad

Das Wetter in Bayern: in den nächsten Stunden schneit es in weiten Teilen des Landes. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf Werte zwischen minus einem und minus sechs Grad. Morgen schneit es am Vormittag vor allem im Westen noch. Später wird es meist trocken; gegen Abend wieder Schneefall im Osten. Höchstwerte morgen minus zwei bis plus vier Grad. Am Montag und Dienstag: ab und zu etwas Sonne, aber auch Wolken und etwas Schnee.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.01.2023 17:00 Uhr