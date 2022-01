Das Wetter: In der Nacht Schnee und Schneeregen

Nachrichtenarchiv - 31.01.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend zeitweise Schnee, Schneeregen und in tiefen Lagen Regen. Weiterhin sehr windig. In der Nacht wenig Änderung, vor allem an den Alpen ergiebige Schneefälle und Straßenglätte. Tiefstwerte plus 2 bis minus 3 Grad. Die weiteren Aussichten: Zunächst noch windig mit häufigen Schnee- und Regenfällen. Am Donnerstag meist trocken, mit freundlichen Abschnitten im Süden. Höchstwerte 0 bis 5, ab Mittwoch 4 bis 9 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2022 19:00 Uhr