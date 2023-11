Das Wetter: In der Nacht Schnee und Regen, Tiefstwerte -4 bis +2 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vielerorts Schneefall, südlich der Donau gebietsweise auch Regen mit Straßenglätte bei +2 bis -4 Grad. Die Aussichten: Morgen und am Samstag meist trüb und zeitweise Schnee, im Süden auch Regen. Am Sonntag kaum noch Schnee und besonders im Süden freundlicher. Tageshöchstwerte: -5 bis +5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2023 20:00 Uhr