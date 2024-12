Das Wetter: In der Nacht Schnee und Regen, Tiefstwerte 0 bis 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt bei lebhaften Winden. Besonders in Nordbayern und in den östlichen Mittelgebirgen Regen, nach Osten zu mit Schnee. Abkühlung auf 5 bis 0 Grad. Weiterhin wechselhaft. Morgen vor allem im Südosten noch Schneeregen oder Regen. Dienstag und Mittwoch vielerorts trocken. Höchsttemperaturen zwischen 6 und 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2024 18:00 Uhr