Das Wetter: In der Nacht Schnee und Regen mit Glatteisgefahr

Nachrichtenarchiv - 15.12.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Abend im nördlichen Franken klar, sonst bewölkt und im Allgäu Schnee oder Regen, dabei Glatteis möglich. In der Nacht in Unterfranken zeitweise klar, sonst bewölkt und von Südwesten her erneut Schnee, im Süden auch Schneeregen oder Regen mit erhöhter Glatteisgefahr! Tiefstwerte 0 bis minus minus 8 Grad. Morgen in Franken im Tagesverlauf zeitweise sonnig, sonst bewölkt und im Süden und Osten zeitweise Schnee. Am Wochenende trocken. Höchstwerte minus 9 bis plus 2 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2022 17:00 Uhr