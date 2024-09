Das Wetter: In der Nacht regnerisch, Tiefstwerte um 9 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht verbreitet Regen. Später von Nordwesten her Auflockerungen. Tiefstwerte zwischen 13 und 9 Grad. Im Tagesverlauf meist bewölkt und nur noch zeitweise Regen, örtlich auch sonnige Abschnitte. Höchstwerte zwischen 11 und 19 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen viele Wolken und Schauer, am Sonntag dann teils wolkig, teils sonnig und meist trocken.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.09.2024 01:00 Uhr