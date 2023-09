Das Wetter: In der Nacht regnerisch, Tiefstwerte um 7 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Süden gebietsweise Regen, in Norden örtlich Schauer. Tiefstwerte zwischen 11 und 7 Grad. Im Tagesverlauf an den Alpen zeitweise Regen, sonst teils bewölkt, teils sonnig. Die weiteren Aussichten: Am morgigen Sonntag Sonne und Wolken im Wechsel, Höchstwerte 12 bis 20 Grad. Am Montag dann wieder viel Sonne - bei maximal 22 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.09.2023 01:00 Uhr